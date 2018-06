Chuvas comprometem abastecimento de água no Paraná

SÃO PAULO - As chuvas dos últimos dias comprometeram os sistemas de captação de água a ser tratada em nove municípios da Região Metropolitana de Curitiba e dos Campos Gerais, no Paraná. O nível dos rios subiu, alagando as captações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) ou comprometendo o funcionamento dos motores que bombeiam a água do rio até a estação de tratamento. A falta de energia elétrica também afetou a operação do sistema produtor de água, assim como a queda de uma ponte que destruiu a tubulação que transportava a água tratada.

No município de Cerro Azul foram distribuídas 120 caixas de água envasada nesta quarta-feira, 3, entregues de barco e de helicóptero. As famílias atendidas ficaram desabastecidas por conta do rompimento da tubulação que estava ancorada na ponte destruída pela enxurrada.

Em Adrianópolis, a mina que fornece o maior volume de água a ser tratada ainda está sendo recuperada. Os técnicos finalizam os serviços de limpeza, em mutirão com a Prefeitura. O abastecimento para a população está sendo feito por meio da água extraída do poço, mas não está faltando água na cidade.

Em Almirante Tamandaré, Palmeira e Turvo, o abastecimento foi normalizado. Em Colombo, a operação foi normalizada nesta terça-feira, 2, mas o nível do reservatório ainda não foi restabelecido.

Em Campo Largo, a captação continua alagada. Em Prudentópolis, o Rio dos Patos, no qual estão instaladas as bombas que fazem a captação da água a ser tratada, subiu mais 80 centímetros na tarde de hoje, reduzindo a produção de água tratada. As situações mais críticas estão sendo atendidas por caminhão-pipa.

Em Ponta Grossa, há casos isolados de falta de água em alguns bairros, especialmente em áreas mais altas. em outras áreas altas. Cada caso, informado no telefone 115, está sendo apurado individualmente.