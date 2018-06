Chuvas deixam 15 cidades mineiras em situação de emergência

Quinze municípios mineiros já decretaram situação de emergência por conta dos temporais que castigam o Estado desde o início do período chuvoso. Desde o dia 25 de outubro deste ano, as enchentes já deixaram nove mortos e 28 feridos. Uma pessoa está desaparecida.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual nesta segunda-feira, 16, mais de 68 mil pessoas de 41 cidades mineiras foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. Deste total, 1.085 estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 3.718 desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.

Ao menos 2.600 casas foram danificadas e 163 totalmente destruídas. Dezenove pontes ficaram danificadas e dezesseis cederam.

PARANÁ

A chuva e os ventos fortes que atingiram o Paraná na tarde de domingo, 15, deixaram 11 pessoas levemente feridas e provocaram alagamentos, inundações, destelhamentos e quedas de árvores. As cidades mais afetadas foram Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Castro, Campo Mourão e Maringá.