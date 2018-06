Chuvas deixam 1.800 pessoas desalojadas no Espírito Santo

As chuvas intensas que caem no Espírito Santo nos últimos cinco dias afetaram 487.530 pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado, sendo que 1.804 pessoas estão desalojas, 416 desabrigadas e 31 mil casas ficaram danificadas. O Estado todo foi castigado e a capital, Vitória, foi responsável por 25% das ocorrências.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a cidade de Vila Velha, é o município mais atingido pelas chuvas, onde existem 100 pessoas desabrigadas, 40 pessoas desalojadas, 120.000 pessoas afetadas com algum tipo de prejuízo e 30.000 edificações danificadas. Em segundo lugar está Cariacica, com 100 pessoas desalojadas, 120.000 pessoas afetadas com algum tipo de prejuízo e 50 edificações danificadas.

Em Linhares, o Rio Doce atingiu dois metros além do seu leito. O rio Itapemirim, no município de Cachoeiro de Itapemirirm, subiu 1,5 metro acima do leito normal. Também houve um desabamento de edificação por deslizamento de terra e há registro de mais três edificações com risco de desabamento no município de Itaguaçu.

Já Santa Leopoldina encontra-se isolada, pois a ES-080 está interditada na entrada da cidade devido a um grande alagamento. Nesse município existe risco de deslizamento de terra em cinco locais.