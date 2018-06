Chuvas deixam 279 desalojados e 12 desabrigados no Paraná

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram o Paraná neste final de semana afetaram pouco mais de 134 mil pessoas em 23 municípios, sendo a maior parte delas em Foz do Iguaçu, no oeste do estado.

Segundo levantamento da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira, 31, 279 pessoas ficaram desalojadas e 12 ficaram desabrigadas. Treze residências foram destruídas pelas chuvas e vendavais. Além disso, vários casos de quedas de árvores sobre casas, rede elétrica, veículos e também quedas no fornecimento de energia elétrica foram registrados.

Segundo os bombeiros, uma criança de seis anos desapareceu em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. Ele teria sido levado pelas enxurradas. Segundo informações iniciais, a criança brincava com um amigo próximo a um bueiro quando a água da chuva a arrastou. A outra criança conseguiu se salvar.

O comerciante Armindo Villalba Segóvia, de 57 anos, morreu no sábado, 29, com a queda da laje de sua lanchonete, em Foz do Iguaçu.