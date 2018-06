Chuvas deixam 3,6 mil desalojados no Estado As fortes chuvas que atingem o Estado do Rio desde a tarde de anteontem já deixaram pelo menos 3.605 desalojados e 69 desabrigados, segundo balanço divulgado ontem pela Defesa Civil. O município de Paraíba do Sul é onde há mais vítimas: 3 mil desalojadas e 60 desabrigadas. Houve inundações e desmoronamento em oito cidades.