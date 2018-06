Chuvas deixam 8 cidades em situação de emergência no RS

Oito cidades do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência devido às chuvas que atingem a região desde a semana passada, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Os municípios de Cerro Largo, Estrela, Colinas, Arroio do Meio, Pedro Osório, Julio de Castilhos, Esmeralda e Venâncio Aires estão em estado de emergência. Cerca de 3 mil pessoas estão desabrigadas em todo o Estado por conta das chuvas, segundo a Defesa Civil. No total, são 17 mil pessoas atingidas nos 14 municípios prejudicados pelas fortes chuvas. No entanto, com a baixa dos rios, muitas famílias começam a retornar para suas casas e iniciar os trabalhos de limpeza. A Defesa Civil está auxiliando as comunidades com cestas básicas, colchões, cobertores e kits de limpeza e de medicamentos. Nesta terça-feira, 28, a situação ainda era crítica na cidade de Encantado, onde 2 mil pessoas estão desabrigadas. Em Porto Alegre, o Rio Guaíba estava 1,75 metro acima do nível, mas não há risco de remoção imediata. Em Ernestina, 15 famílias foram retiradas das imediações da barragem local e estão hospedadas em abrigos. A Defesa Civil conta com a ajuda da polícia nas proximidades da barragem, cuja estrutura oferece risco, para impedir o tráfego de veículos na estrada que liga os municípios de Ibirapuitã e Tio Hugo. Em Santa Rosa, foram providenciadas lonas para cobertura de residências e a Defesa Civil enviou, no início da semana, 100 cestas básicas, 300 colchões e 240 cobertores. No município de Triunfo, mergulhadores da Corsan foram mobilizados e estão executando os trabalhos de remoção dos materiais que impedem a operação do sistema de bombeamento de água no Rio Jacuí. Devido aos riscos, os serviços são desenvolvidos com a máxima segurança, e a expectativa é que durante a tarde desta quarta-feira, 29, os 14 mil moradores afetados tenham o abastecimento normalizado.