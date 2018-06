Chuvas deixam ao menos 500 desalojados no RS

SÃO PAULO - O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 9, deixou pelo menos 500 pessoas desalojadas em cerca de 30 municípios, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Das cidades afetadas, 11 tiveram grandes estragos. Entre eles estão Taquara, Maximiliano de Almeida, Garibaldi, Parobé e Flores da Cunha.

Em todo o Estado, estima-se que 700 imóveis tenham sido destelhados, entre os quais pelo menos 20 escolas, creches e instituições de ensino. Hospitais no interior também foram afetados. A Defesa Civil informou que 80 mil pessoas estão sendo afetadas pelo corte de energia no Rio Grande do Sul. O abastecimento de água também foi interrompido em alguns municípios.