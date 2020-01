Chuvas deixam ao menos seis mortos e 20 famílias desabrigadas no ES

SÃO PAULO - Subiu para seis o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingem o sul do Espírito Santo desde esta sexta-feira, 17. Os Bombeiros e a Defesa Civil ainda tentam chegar a alguns dos locais atingidos para verificar o número total de desabrigados e desaparecidos. O governador Renato Casagrande (PSB) foi às cidades na manhã deste sábado, 18, para acompanhar o trabalho de assistência.

Três vítimas foram registradas em Iconha e três em Alfredo Chaves, município com o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, com 249,2 mm. Duas das vítimas são um casal de idosos que ficou soterrado após o desabamento de sua casa. A terceira pessoa morreu após sua casa ser atingida por um deslizamento de massa.

Dados do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo às 17h10 dão conta de seis óbitos e um ferido. Em Anchieta, o Dique de Limeira rompeu e inundou parte do distrito, deixando oito desalojados e 80 desabrigados. Um abrigo foi instalado no Centro de Convivência de Limeira.

O governador Renato Casagrande esteve em Iconha e declarou que a cidade se parece a um 'cenário de guerra'. "A rua aqui atrás é a rua principal, a antiga BR 101. Todo o comércio destruído, muitas casas destruídas. Nosso papel agora é reconstruir a cidade e dar o apoio assistencial."

Ele afirmou que no primeiro momento os esforços serão voltados a fornecer água potável, alimento, materiais de higiene e medicamentos. “Muitas casas estão sem água, então vamos disponibilizar caminhões-pipa e a Cesan vai ajudar na limpeza das ruas. Estamos em contato com a ECO 101 (Concessionária de Rodovias) para que possam ajudar na retirada dos carros, pois muitos foram arrastados.”

Ele anunciou que o governo lançará uma linha de financiamento do Banco Estadual do Espírito Santo para ajudar na reconstrução de casas e dos negócios.

O governador do Estado, Renato Casagrande, está em Iconha, onde acompanha o trabalho das equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros na assistência às pessoas atingidas pelas fortes chuvas na região sul do Espírito Santo. pic.twitter.com/sVcPKmdbXf — GovernoES (@GovernoES) January 18, 2020

As rodovias BR 101 e BR 262 ficaram parcialmente interditadas por movimentos de massa na altura dos quilômetros 434 e 78, respectivamente.

O Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a ficarem em locais elevados e não tentarem transpor as ruas alagadas até a chegada das equipes de socorro ou até que o volume da água diminua. O coronel Alexandre dos Santos Cerqueira afirmou que muitas casas próximas a rios apresentam rachaduras, e pediu para que os moradores deixem as casas 'para evitar um mal ainda maior'.

Alfredo Chaves

O município registrou alagamentos em todos os bairros, exceto no centro. Uma residência no distrito Cachoeirinhas desabou e soterrou o casal de idosos que moravam nela. O outro óbito registrado na cidade foi no distrito de Recreio em uma casa atingida por deslizamento de terra. Barreiras caíram no bairro São Marcos.

Iconha

Carros e árvores foram arrastados pelas águas em Iconha. No centro, a altura da água chegou a um metro. Uma passarela e duas pontes desabaram. Enquanto o Hospital Danilo Monteiro de Castro ficou inundado até o segundo pavimento, o pronto atendimento é realizado na igreja católica da cidade. Duas pessoas morreram.

Vargem Alta

O município foi o segundo com maior índice pluviométrico nas últimas 24 horas, com 231, 6 mm. A cidade estava, até as 11h deste sábado, sem comunicação, água potável e energia.

Acumulado de chuva nas últimas 24 horas

Alfredo Chaves 249,2 mm

Vargem Alta 231,6 mm

Rio Novo do Sul 115 mm

Marechal Floriano 114 mm

Venda Nova do Imigrante 104,4 mm

Anchieta 99,6 mm

Mimoso do Sul 94,2 mm

Muqui 89 mm

Castelo 83,86 mm

Cachoeiro de Itapemirim 70,37 mm

Atílio Vivácqua 61,4 mm

Guarapari 62,85 mm

Fundão 57,6 mm

João Neiva 57,15 mm

Conceição do Castelo 56 mm

Previsão meteorológica

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural informa que o sábado terá muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva em alguns momentos do dia na região Sul, Serrana, Grande Vitória, Nordeste e Noroeste. No extremo Norte capixaba, não há previsão de chuva. A temperatura aumenta e fica abafado em todas as regiões.