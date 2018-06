Chuvas deixam centenas de pessoas desabrigadas no RS

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias deixaram 53 pessoas desabrigadas em Porto Alegre. Segundo informações da Coordenadoria de Defesa Civil, nesta segunda-feira, 10, houve alagamento em vários pontos da capital gaúcha, onde chove há quatro dias.

A média pluviométrica dos últimos três dias foi de 156 milímetros, o que ultrapassou a média histórica para o mês de agosto, que é de 145 milímetros. A Defesa Civil informou que as pessoas desabrigadas devem voltar a suas casas ainda nesta segunda ou, no mais tardar, na terça-feira, 11, pois a previsão é de que as chuvas cessem.

Em São Sebastião do Caí, o nível do Rio Caí subiu 11 metros, e 120 pessoas estão desabrigadas, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual. Em Lajeado, o Rio Taquari também ultrapassou o nível normal, o que levou a Defesa Civil do município a remover 165 famílias de suas moradias. A previsão do tempo para o Estado é de sol com nuvens e chuva. Para terça, a previsão é de sol com algumas nuvens no decorrer do dia.