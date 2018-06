Chuvas deixam Grande Porto Alegre em alerta

As intensas chuvas dos últimos dias deixaram 4.285 pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, conforme balanço da Defesa Civil, que segue retirando famílias de regiões ribeirinhas. Em Porto Alegre, na manhã de ontem, o Lago Guaiba atingiu situação de cheia (alerta de pré-transbordamento) e 20 casas da Ilha do Pavão foram evacuadas. As pessoas buscaram abrigo no salão de uma igreja. O quadro ainda deve se agravar hoje, pois o manancial é ponto de escoamento dos afluentes Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí.

A situação também é crítica nas cidades de Estrela e Lajeado, que contabilizam, respectivamente, 68 e 79 famílias desalojadas pela cheia do Rio Taquari, com 11 metros acima do nível normal. Cinco ginásios das duas cidades recebem os afetados. O Rio dos Sinos já passou da marca de 7 metros, quando começa a transbordar, ameaçando causar cheias em Taquara, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Campo Bom, onde dez famílias tiveram de abandonar suas residências.

A elevação do Rio Uruguai, em São Borja, para a marca de 8,79 metros acima do nível inundou cerca de dez casas e bares próximos ao leito, segundo a Defesa Civil. As autoridades acreditam que o manancial continuará subindo, podendo chegar aos 11 metros além do normal, gerando situação de enchente generalizada.

Em Iraí, o Rio do Mel chegou a subir 5 centímetros por hora, deixando o balneário da cidade tomado pela água.

Na tarde de ontem, o Rio Grande do Sul tinha seis rodovias bloqueadas. No km 178 da BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, o trânsito deve permanecer interrompido por duas semanas por causa da queda de uma barreira. Na Rota do Sol, uma rocha está obstruindo o tráfego no km 4 da rodovia.

Na zona rural de Pelotas, no sul do Estado, 500 moradores seguem sem energia elétrica. As cheias já mataram duas pessoas no Estado.

PREJUÍZOS

Em Santa Catarina, ontem, a chuva deu trégua em todas as regiões. Porém, a Defesa Civil ainda alerta para o risco de deslizamentos, principalmente no litoral sul e no Vale do Itajaí. A previsão é de que o tempo fique mais estável nesta semana.

Na manhã de ontem, a BR-101, que havia sido bloqueada no sábado, foi liberada para tráfego de caminhões mesmo com as pistas tomadas por mais de 30 centímetros de água.

Segundo a Defesa Civil, 67 municípios catarinenses decretaram estado de emergência. Mais de 1.900 pessoas estão desabrigadas e 10.648 desalojadas. Pelo menos 19.500 imóveis foram atingidos. Cinco pessoas já morreram no Estado por causa das chuvas. Levantamento da Defesa Civil indica que os problemas meteorológicos no Estado representam um prejuízo superior a R$ 211 milhões.