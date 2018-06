Chuvas deixam mais de 3 mil pessoas fora de casa no Rio

A Defesa Civil do Estado do Rio informou na tarde desta segunda-feira, 16, que 3.315 pessoas ainda não retornaram para suas casas após as fortes chuvas que caíram no estado nos últimos dias.

Na cidade de Belford Roxo, existem 3.039 desalojados e 20 desabrigados. Segundo o órgão, o município teve prejuízos porque a água que transbordou com as chuvas da semana passada não baixou totalmente. Em Tanguá, na região Metropolitana II, são 196 desalojados e 60 desabrigados.

As chuvas dos últimos dias deixaram seis pessoas mortas. Três ocorreram em Nova Iguaçu, na quarta-feira, quando um deslizamento de terra atingiu uma casa na Serra do Tinguá, matando dois adultos e uma criança.

Ontem, um deslizamento de terra na estrada Rio-Teresópolis atingiu dois veículos, matando um casal e uma criança que ocupavam um dos carros. A via está interditada.