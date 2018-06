Chuvas deixam mais de nove mil desabrigados no Paraná

Pedro da Rocha, da Central de Notícias

CURITIBA- As fortes chuvas que castigam o estado do Paraná desde quarta-feira, 21, já fizeram mais de 9.514 pessoas deixarem suas residências. Ao todo, 3.136 casas estão destruídas, totalmente ou parcialmente. Os dados são da Defesa Civil.

27 municípios registraram algum dano em razão do mau tempo. Os bombeiros realizam buscas a uma pessoa que teria desaparecido na região do Rio Atuba, divisa de Curitiba com as cidades de Colombo e Pinhais.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalham intensamente para identificar área de risco e dar suporte à população. Curitiba é uma das cidades mais afetadas até o momento. 798 casas sofreram algum dano na capital paranaense. Em Colombo, região metropolitana da capital, 1100 residências foram danificadas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que as chuvas continuem fortes nas próximas 72h.