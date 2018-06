Chuvas deixam municípios da BA em situação de emergência A chuva forte que cai no nordeste já deixou 34 municípios em situação de emergência, a maioria no sul da Bahia. Os desabrigados na região passam de 1.500 - 800 deles no município de Medeiros Neto, a 890 quilômetros da capital. Segundo a Coordenação de Defesa Civil do Estado da Bahia (Cordec), 40 casas já foram totalmente destruídas. Uma criança e um homem ficaram levemente feridos nos desmoronamentos. Em Salvador, a Coordenadoria Especial de Defesa Civil da cidade (Codeba) registrou, na manhã desta terça-feira, 14, mais 11 deslizamentos de terra, em bairros periféricos, e dois desabamentos de imóveis, um no Centro e um no bairro de Itapuã. Não há registros de vítimas.