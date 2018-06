Chuvas deixam municípios sem água em Alagoas

SÃO PAULO - Os alagamentos causados pelas chuvas que caíram no Estado de Alagoas nos últimos dias também prejudicaram o abastecimento de água em algumas cidades. De acordo com a Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), as cheias do fim de semana inundaram as unidades de captação, tratamento e distribuição de água em vários municípios.

Segundo levantamento da Cosal, os municípios mais atingidos são Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Minador do Negrão, Igaci e Quebrangulo, na região Serrana, Capela, na Zona da Mata, e Ibateguara, Colônia Leopoldina, Novo Lino e Jacuípe, na região Norte.

Os danos foram maiores nos sistemas Carangueja e Caçamba, na região Serrana do Estado. Segundo a empresa, os equipamentos danificados vão demorar, pelo menos, 15 dias para serem recuperados e voltar a operar, provisoriamente.

Nesta segunda-feira, 21, as cidades de Palmeira dos Índios, Capela e Jacuípe estavam sem o fornecimento de água. Algumas cidades que tiveram o sistema atingido mas estão operando são Rio Largo (com deficiência), Novo Lino, Ibateguara e Paulo Jacinto (com deficiência), e Quebrangulo (parte da cidade).