Chuvas desalojam ou desabrigam quase 10 mil no MA

Quase dez mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Maranhão por conta das chuvas que atingem a região há cerca de uma semana. Segundo dados da Defesa Civil Estadual divulgados nesta quinta-feira, 23, ao todo foram registrados 4.543 desalojados - podem contar com ajuda de conhecidos - e 5.317 desabrigados - perderam tudo e estão em abrigos públicos - em todo o Estado.

Pelo menos 29.306 moradores do Estado já foram atingidos de alguma forma pelas chuvas que atingem a região há cerca de uma semana. Quinze cidades já decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil.

As principais cidades afetadas pelas chuvas, segundo a Defesa Civil, são Trizidela do Vale e Pedreiras, onde o nível do Rio Mearim estava 6,5 metros acima do normal hoje, podendo aumentar, pois a chuva continua no local. Em Trizidela do Vale, 2.780 moradores estão desabrigados e outros 698 estão desalojados.

Em Pedreiras, foram notificados 1.930 desabrigados e ainda não há informação sobre desalojados, segundo a Defesa Civil. Ontem começou a chegar ajuda aos desabrigados nas duas cidades. Eles receberam cestas básicas, colchões e medicamentos.