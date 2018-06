Chuvas devem atingir GO, MT, ES e DF, alerta Defesa Civil As defesas civis dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo e do Distrito Federal foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte, entre esta quarta-feira, 14, e quinta-feira,15. De acordo com a Sedec, ainda nesta quarta, a presença de áreas de instabilidade sobre a região Centro-oeste mantém as condições de chuva no centro-norte de Goiás, no Mato Grosso, no Distrito Federal e no Espírito Santo. Há risco de temporais com raios e ventos de até 60 quilômetros por hora no norte do Mato Grosso, no litoral e norte do Espírito Santo, no Distrito Federal e no centro-norte de Goiás. Já na quinta, o risco de chuva forte com descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora permanece no norte de Goiás. Para o Espírito Santo, a recomendação é de atenção redobrada nas áreas de encostas e morros. Devido às freqüentes chuvas, o solo fica encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).