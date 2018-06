Chuvas devem atingir oito Estados, alerta a Defesa Civil A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou nesta segunda-feira, para ocorrência de fortes chuvas em Rondônia, Mato Grosso e o centro-sul de Goiás. Na terça, a chuva atingirá o estado do Amazonas e também vai persistir no Rio de Janeiro, no centro-norte do Mato Grosso do Sul e em boa parte de São Paulo e de Minas Gerais. A Defesa Civil salienta ainda que em alguns momentos a chuva poderá vir acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, oeste e sul de Minas Gerais e no norte, leste e centro-oeste de São Paulo. A principal finalidade da Defesa Civil com a divulgação de alertas é a de evitar a perda de vidas, danos ao patrimônio e ao meio ambiente e estimular a população, governos e municípios a adotarem medidas preventivas. Informações Centro de Previsão de Tempo (Cptec) serviram de base para os alertas enviados ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Amazonas.