Chuvas devem atingir quase todo o País nesta segunda-feira

O calor e a umidade possibilitam a ocorrência de pancadas de chuva em grande parte do País nesta segunda-feira, 23, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As pancadas ocorrem principalmente nas Regiões Norte, no Centro-Oeste e em áreas do Sudeste. No norte da Região Norte, atingindo o norte do Nordeste as pancadas serão favorecidas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e norte do Paraná, as pancadas de chuva ainda serão causadas pela presença de um cavado, ou seja, área de baixa pressão, por volta de 4500m de altitude.

O sol aprece entre poucas nuvens no Rio Grande do Sul e entre o nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas, centro-leste de Pernambuco e sul da Paraíba.