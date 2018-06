Chuvas e vendavais atingem 43 cidades do Paraná

SÃO PAULO - Ao menos 43 cidades do Paraná foram afetadas pelos temporais que atingem o Estado desde o dia 25 de setembro. As chuvas e os vendavais danificaram mais de quatro mil casas. No total, 16 mil pessoas foram atingidas, entre desabrigadas e desalojadas.

As cidades solicitaram apoio e o Governo do Paraná enviou mais de 60 mil telhas, 530 cestas básicas e aproximadamente 60 mil metros de lona plástica para socorrer os municípios, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste. O município de Barracão, na região Sudoeste, foi o mais castigado pelas chuvas de granizo e vendavais. A cidade decretou situação de emergência.