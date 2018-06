Chuvas fortes continuam atingido Norte e Nordeste do País

A chegada de uma frente fria derrubou a temperatura em boa parte do País nesta sexta-feira. As regiões Norte e Nordeste - que sofrem com as enchentes - devem ter mais temporais nesta sexta, principalmente entre o Piauí e o Amazonas. No litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, o dia será com pancadas de chuva. Nas demais áreas da Região Sul e no oeste de Mato Grosso do Sul o sol aparecerá com poucas nuvens.

A frente fria avança pelo Oceano Atlântico e chega ao litoral paulista e do Rio, trazendo chuvas para os dois Estados e para Mato Grosso do SUl, Mato Grosso e Rondônia. A previsão é de temperaturas em declínio na maior parte do País.

No litoral entre Santa Catarina e o litoral sul do Rio de Janeiro, o dia será com chuvas. As temperaturas estarão em declínio entre São Paulo e Rondônia, especialmente as máximas, e estarão baixas na Região Sul. Nas outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva.