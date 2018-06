Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC

As chuvas em Santa Catarina interromperam o abastecimento de gás entre Guaramirim, em Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul. O abastecimento foi interrompido na noite do domingo, 23, por conta das fortes chuvas que deixaram pelo menos 35 mortos em Santa Catarina, segundo nota divulgada pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil. Veja também: Corpos são achados e sobe para 35 o número de mortos em SC Deslizamentos são fator mais dramático em SC, diz governador Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Temporais devem atingir 16 estados e o DF até 2ª feira De acordo com a nota da TBG, a interrupção se deu por conta de um "acidente no duto, seguido de fogo e ruído elevado, no trecho do gasoduto Bolívia-Brasil, na localidade de Belchior, na região de Gaspar, em Santa Catarina". Não há registro de vítimas ou danos a edificações, de acordo com a empresa, e o vazamento e o fogo foram debelados após o fechamento das válvulas de segurança do gasoduto próximas ao local do vazamento. O acidente se deu por conta das fortes chuvas e inundações ocorridas na região de Santa Catarina e foi identificado neste domingo. Segundo a nota, a empresa acionou imediatamente seu plano de contingência com a mobilização de equipamentos, materiais e recursos humanos para efetuar o reparo do gasoduto para que o abastecimento seja normalizado rapidamente. O presidente da Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás), Antônio Gregório Goidanich, daria entrevista coletiva às 11 horas para dar detalhes do problema. (Com informações de Sandra Hahn, da Agência Estado.)