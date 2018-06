Chuvas interrompem produção da Klabin em SC por quatro dias

As fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina nos últimos dias interromperam as operações da unidade de embalagens de papelão ondulado da Klabin localizada em Itajaí, um dos municípios mais atingidos da região. As atividades da fábrica, suspensas no último domingo, estão sendo retomadas gradativamente desde quarta-feira, 26. Veja também: Santos organiza doações; saiba como ajudar Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Todas as notícias sobre as vítimas das chuvas A suspensão das operações, explicou a companhia à Agência Estado, foi decidida em razão da dificuldade de acesso dos trabalhadores causadas pelas chuvas na região. A Klabin também informou que as instalações internas da empresa não foram impactadas. "A Klabin está tomando as medidas necessárias para garantir a integridade e segurança de seus funcionários e, neste momento, nossos clientes estão sendo abastecidos por outras unidades da empresa", diz a Klabin em comunicado. A fábrica, segundo informações disponíveis no endereço eletrônico da companhia, tem capacidade para produzir 76,8 mil toneladas anuais de embalagens de papelão ondulado.