Chuvas já atingiram mais de 100 mil no RS

SÃO PAULO - O número de pessoas atingidas pelas chuvas que caem no Rio Grande no Sul subiu para 100.149 na tarde desta sexta-feira, 22. Pela manhã, o número de atingidos estava em cerca de 78 mil pessoas. Segundo a Defesa Civil do Estado, há 10.330 desalojados (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 5.180 desabrigados (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos). Além disso, 3.316 edificações foram afetadas pela chuva.

Até por volta das 16h30, 13 municípios já haviam decretado situação de emergência. Entre eles Novo Tiradentes, São Sebastião do Caí, São Jerônimo, Arvorezinha, Lajeado, Encantado, Sarandi, Santa Teresa, Bom Princípio, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Monte Negro, Venâncio Aires e Charrua.