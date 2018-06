Chuvas já mataram 196 pessoas no Sul e Sudeste do País

Ao menos 196 pessoas já morreram por conta dos temporais que atingem sete Estados das regiões Sul e Sudeste do País, segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil. O número abrange as mortes ocorridas entre novembro do ano passado e os quatro primeiros dias de fevereiro de 2010 em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Veja também:

Em 4 dias, fevereiro tem 60% da média histórica de chuvas em SP

Após chuva de quinta-feira, falta luz em 17 bairros de SP

Chuvas afetam 28 cidades e 34 mil pessoas no Paraná

Blog do Trânsito: Acompanhe situação das ruas e estradas

De acordo com a pasta, desde o início do período chuvoso, quase 86 mil moradores de 831 municípios foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Ao todo, 22.829 pessoas ficaram desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e outras 62.636 ficaram desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.

Rio de Janeiro é o Estado que registra mais óbitos decorrentes dos temporais, com 84 mortes. Em seguida vem São Paulo, com 70. Os últimos óbitos, porém, registrados entre quarta, 3, e quinta-feira, 4, devem elevar o índice para 73.