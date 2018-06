Chuvas já provocaram sete mortes em Minas Gerais em 2007 As chuvas já provocaram a morte de sete pessoas no Estado de Minas Gerais em 2007. Segundo os cálculos da Defesa Civil, 24 pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingiram o Minas desde outubro de 2006. As enchentes causadas pelas chuvas obrigaram 110 cidades a decretar estado de emergência. A chuva danificou 5.875 casas e deixou 39.706 pessoas desabrigadas ou desalojadas. A última morte foi registrada na noite de domingo, quando o aposentado Sebastião Francisco dos Santos Neto, de 71 anos, tentou atravessar uma avenida em São João Del Rei e foi arrastado pela correnteza. O rio que atravessa a cidade está com o nível dois metros acima do normal e provocou inundações em vários pontos.