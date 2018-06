Chuvas leves atingem zona Sul de SP Chuvas leves atingem, neste momento, a região sul da capital paulista, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chuva começou por volta das 10h30 em pontos isolados e chegou a cair com maior intesidade na região da Capela do Socorro e no Grajaú. Segundo o CGE, a previsão para esta sexta-feira é de tempo nublado e chuvas fracas em pontos isolados da capital.