Chuvas mantêm 10 rodovias interditadas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul ainda tem dez rodovias estaduais com problemas causados pelas chuvas, a maior parte com interdição parcial, operando em meia pista. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que três trechos da ERS-149 foram liberados esta manhã na região central do Estado, que ontem voltou a registrar fortes chuvas. A rodovia ainda tem um ponto operando em meia pista entre as cidades de São João do Polêsine e Faxinal do Soturno, no quilômetro 137.

Desde 20 de dezembro, 66 municípios enviaram decretos de situação de emergência à Defesa Civil. O número pode aumentar em decorrência das chuvas de ontem, que afetaram principalmente a Fronteira Oeste e centro do Estado.

São Luiz Gonzaga, no noroeste, teve 114 milímetros de chuva ontem, até as 16h. Santa Maria, na região central, registrou 87,4 milímetros e São Borja, no oeste, 145 milímetros, conforme a Defesa Civil.