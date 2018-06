Chuvas matam 12 e atingem quase meio milhão no Paraná

CURITIBA - As chuvas que caem no Paraná desde o fim de semana já mataram 12 pessoas, atingiram 492.522 pessoas e causaram prejuízos de cerca de R$ 600 milhões, segundo a Defesa Civil do Estado. O órgão estima, porém, que o valor deve alcançar R$ 1 bilhão. O governo federal anunciou a liberação de mais recursos para o Paraná, totalizando R$ 346,83 mil.

A 12ª morte foi registrada nesta quarta-feira, 11, em União da Vitória.

As chuvas continuam em algumas regiões do Estado. Os 144 municípios mais atingidos pelos temporais têm 25.735 moradores desalojados e 4.698 desabrigados. O governo estadual decretou estado de emergência em 130 municípios, medida que agiliza a compra de remédios e outros objetos, sem a necessidade de licitação.

O governo também anunciou que, a partir de agora, todas as casas identificadas pela Defesa Civil como danificadas ou atingidas por alagamentos pagarão nos próximos três meses uma tarifa de R$ 1 pela água utilizada. Já a Copel,responsável pelo fornecimento de energia elétrica, parcelará em seis vezes as contas dos próximos três meses para todas as casas, comércios e indústrias atingidas. A cobrança começará somente em 90 dias.

"Por uma questão de solidariedade aos paranaenses que enfrentam dificuldades neste momento, as famílias pagarão R$ 1 ao mês de tarifa da água, valor que é simbólico", afirmou o presidente da Sanepar, empresa responsável pelo fornecimento de água, Fernando Ghignone.

Além dessas ações a Secretaria de Estado da Saúde liberou cerca de R$ 5 milhões para que os prefeitos das cidades atingidas possam contratar mais profissionais e pagar horas extras.