Chuvas matam dois na Bahia As fortes chuvas que atingem Salvador e a região metropolitana há uma semana provocaram as primeiras duas mortes hoje, na cidade de Dias D´Ávila, a 70 quilômetros da capital baiana. O casal Ester e Antonio Santos morreu de madrugada, quando o barraco em que dormiam foi soterrado por um deslizamento de terra. Um rapaz não identificado que também dormia no interior do barraco foi resgatado com vida pelas equipes de salvamento e encaminhado para o hospital da cidade. Em Salvador, nas últimas 48 horas, a Coordenação de Defesa Civil registrou mais de cem ocorrências devido às chuvas, a maioria deslizamentos de terra, mas não houve feridos. Enquanto a região do Recôncavo Baiano é atingido por temporais, o centro, o norte e o oeste do Estado sofrem com a seca há vários meses. Isso já prejudica as plantações das regiões.