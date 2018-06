Chuvas mataram 473 pessoas e afetaram mais de 7 mi no País em 2010

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram o País em 2010 provocaram a morte de 473 pessoas em 11 Estados das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, entre janeiro e dezembro. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o número abrange as mortes ocorridas em Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Alagoas, Pernambuco e Bahia.

O Rio de Janeiro é o Estado que registrou mais óbitos decorrentes dos temporais, com 316 mortes. Somente em Niterói, o município mais atingido, foram registrados pelo menos 168 mortes, grande parte em consequência dos desabamentos e deslizamentos de terra no Morro do Bumba no início de abril.

São Paulo registrou 46 óbitos e Alagoas contabilizou 35 mortos. Ainda segundo o órgão, apesar de não confirmarem nenhuma morte, outros sete Estados também registraram prejuízos causados pelas chuvas: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas, Rondônia e Sergipe.

Ainda segundo a secretaria, ao todo, mais de 7,8 milhões de moradores de 1.211 municípios foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Desses, 101.298 ficaram desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e outros 302.467 ficaram desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.