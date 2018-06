Chuvas na Baixada Santista deixam 40 desabrigados

A expectativa da Defesa Civil é que os desalojados possam voltar para casa amanhã, quando a água tiver baixado. A Prefeitura de Mongaguá informou que as enchentes na cidade ocorrem há vários anos e que está tratando de uma parceria, com o governo do Estado, para resolver o problema.

Em Santos, segundo o Corpo de Bombeiros, o deslizamento de terra atingiu, durante a madrugada, o Morro da Penha. A Defesa Civil realizou o trabalho de contenção da encosta para evitar prejuízos. Ontem à noite, houve ainda um deslizamento de terra na Cota 200, em Cubatão, que não atingiu nenhum barraco, mas comprometeu um antigo muro de contenção. Hoje, o muro foi impermeabilizado pela Defesa Civil.