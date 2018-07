Chuvas no ES deixaram mais de 5 mil desabrigados Depois de uma semana de chuvas fortes, faz sol hoje na região metropolitana de Vitória (ES). O mau tempo causou, em todo o Espírito Santo, 12 mortes, e deixou 5.126 pessoas desabrigadas. Quarenta e quatro dos 78 municípios capixabas estão em estado de calamidade pública pelos próximos 119 dias. Hoje pela manhã, choveu pouco no interior, a área mais atingida pelos temporais. De acordo com a Defesa Civil estadual, o índice pluviométrico (que mede a intensidade das chuvas) está em torno de cinco milímetros - nos últimos dias, chegou a 130 mm. "Nosso medo agora é em relação à frente fria que, segundo os meteorologistas, chegará ao Estado no sábado à noite", disse o coordenador-adjunto da Defesa Civil do Espírito Santo, capitão-bombeiro Nilton César Cardoso.