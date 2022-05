Número de mortes provocadas pelas chuvas na Grande Recife sobe para 30

Pelo menos 30 pessoas morreram em deslizamentos de terra na Grande Recife na madrugada deste sábado, 28, segundo a Defesa Civil de Pernambuco. Os deslizamentos foram causados pela chuva intensa que cai na região, que chegou ao volume de 236,01 milímetros em alguns locais de Recife.

Mais de 32 mil famílias moram em áreas de risco de deslizamentos somente em Recife e foram orientadas a procurarem um local seguro. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou que vai solicitar o apoio das Forças Armadas e antecipar a nomeação de 92 novos soldados do Corpo de Bombeiros para reforçar o socorro às vítimas das chuvas. Por meio de nota, o governo federal anunciou neste sábado que os ministros Carlos Brito (Turismo) e Ronaldo Bento (Cidadania) estarão no domingo (29) em Pernambuco para identificar as necessidades das famílias atingidas pelas chuvas na região.

Dos 30 óbitos confirmados até o momento, pelo menos 20 ocorreram por conta de um deslizamento de terra no Jardim Monte Verde, bairro do Ibura, na zona sul do Recife. Duas mortes foram causadas em Sítio dos Pintos e no Córrego do Jenipapo, na zona Norte. As outras seis pessoas morreram num deslizamento de barreira em Camaragibe, na região metropolitana.

As chuvas já haviam causado a morte de outras cinco pessoas ao longo desta semana. Quatro delas aconteceram em Olinda entre a quarta e a quinta-feira, e a outra aconteceu no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, nesta sexta-feira.

Segundo a Defesa Civil de Recife, o volume de chuvas registrado na madrugada deste sábado equivale a 70% do total previsto para todo o mês de maio, que é de 328,9 mm. Além dos deslizamentos, uma parte do muro do aeroporto da capital também desabou nas últimas horas. A Defesa Civil de Recife recebeu 198 chamados de moradores, com pedidos de vistorias e de colocação de lona plástica para proteger das chuvas.

Entre as vítimas, há ao menos oito crianças. Seis delas foram socorridas pela UPA do Ibura, mas não resistiram. A unidade também confirmou a morte de 14 adultos.

As outras duas crianças morreram vítimas de um deslizamento em Jaboatão e chegaram a ser socorridas pela UPA do Furtado. Três adultos estão feridos na unidade.

Na noite desta sexta-feira, a prefeitura de Recife alertou a população sobre o risco causado pelas chuvas registradas na cidade. O prefeito João Campos orientou os moradores a procurarem locais seguros diante das previsões e anunciou a mobilização de 3 mil profissionais para atuarem no socorro às vítimas.

"O Recife e a região metropolitana estão sendo atingidos por um fenômeno extremamente rigoroso conhecido como ondas de leste. Temos em algumas localidades da cidade um acúmulo de 428 milímetros [de chuvas] nas últimas 96 horas", afirmou nas redes sociais.

A prefeitura da cidade já havia intensificado ações nos últimos dias por conta das chuvas. A Secretaria de Educação do Recife disponibilizou 14 escolas e creches da rede municipal de ensino para acolher as famílias desabrigadas por conta das chuvas. /COLABOROU THATI TEIXEIRA