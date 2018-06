Chuvas no Paraná fazem um morto; sobe para 46 nº de municípios atingidos

CURITIBA - As fortes chuvas e os dois tornados que passaram pela região Sudoeste do Paraná, atingindo principalmente as cidades de Francisco Beltrão, Mariópolis e Terra Rica, deixaram um morto e 71 feridos, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira, 15. O número de municípios prejudicados também subiu, passando de 36 para 46, e 24,6 mil moradores foram afetadas.

A vítima das chuvas - uma jovem que tentou atravessar um rio em Araruna e foi levada pela correnteza - não foi identificada. Seu corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira. Duas pessoas continuam internadas em hospitais da região de Francisco Beltrão.

O governador Beto Richa (PSDB) disse que fez contatos com o Ministério da Integração Regional para que os municípios possam ter condições de se recuperar. "Estamos em contato permanente com todos os municípios, sendo priorizados os que estão em piores situações. A Defesa Civil está mobilizada e já fizemos contato com o Ministério da Integração Regional", comentou.