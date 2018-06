Chuvas no Rio causam atrasos nos aeroportos e congestionamentos

Atualizada às 12h48

RIO DE JANEIRO - Após uma noite de forte chuva, o Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira, 26, com diversas ruas alagadas, atrasos nos aeroportos e grandes congestionamentos. De acordo com a Infraero, o aeroporto Santos Dumont ficou fechado para pousos das 6h às 7h45 e para decolagens das 7h45 até as 8h30, operando por instrumentos a partir daí . Até as 12h, 23 voos haviam sido cancelados e 17 atrasaram.

O mau tempo também provocou atrasos no Galeão e o terminal opera por instrumentos para pousos e decolagens desde o início da manhã, por causa da baixa visibilidade. De acordo com a Infraero, cinco voos foram cancelados até as 12h e 13 estavam atrasados.

A cidade decretou estado de atenção desde a tarde de ontem. As fortes chuvas tiveram início por volta das 19h de terça-feira. Algumas regiões do Rio ficaram sem luz durante a noite, como Santa Teresa, Lagoa, Jardim Botânico e Ipanema, na zona sul, e parte da Avenida Brasil, entre Realengo e Deodoro, na zona norte.

Nesta manhã, a chuva também provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, como Jardim Botânico, Lagoa, centro, na zona portuária e em alguns bairros da zona norte. O trânsito nas regiões é intenso. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências nesta madrugada, nenhuma com gravidade.

As chuvas acompanhadas de ventos fortes são causadas por uma forte frente fria que deve permanecer na cidade até a próxima sexta-feira. A Marinha emitiu um alerta para a ressaca das ondas, que podem chegar até 3,5 metros de altura neste período.