Chuvas provocam segunda morte no Estado de São Paulo As fortes chuvas provocaram a segunda morte no Estado de São Paulo nesta semana. Nesta sexta-feira, 5, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Severina Lopes da Silva, de 62 anos, no município de Franco da Rocha. Na quinta, uma criança de seis anos morreu após um desabamento em Jundiaí. Ela foi atingida por um muro quando seguia pela calçada da Rua Argentina, altura do número 225, Vila Bela, por volta das 22 horas de quinta-feira. O muro teria cedido por conta das fortes chuvas na região. Os bombeiros localizaram a vítima somente na manhã desta sexta durante ação da Prefeitura para limpar os estragos provocados pela chuva no local. Interior Na quinta-feira, uma criança de seis anos morreu e um bebê de seis meses ficou gravemente ferido após um deslizamento de terra ocorrido em Jundiaí. Segundo a coordenadora da Defesa Civil de Jundiaí, Sônia Rossi, o cômodo em que estavam as crianças ficou coberto com a terra de um barranco que deslizou. As crianças foram retiradas do local pelos bombeiros. A cidade registrou 90 milímetros de chuva nos últimos três dias e está em estado de alerta. O bebê permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário.