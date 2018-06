Ciclista é atropelado na zona sul do Rio

RIO - O ciclista Diego dos Santos, de 26 anos, foi atropelado na manhã desta sexta-feira, 3, por um carro, quando passava perto do Hotel Novo Mundo, no Flamengo, zona sul da cidade. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e passa por cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Pelo menos outros dois ciclistas foram atropelados esta semana no Rio. Na terça-feira, o dentista e triatleta Pedro Nikolay, de 31 anos, morreu ao ser atingido por um ônibus, quando passava por um cruzamento em Ipanema. Imagens de segurança de prédios da região mostram que o sinal estava aberto para o ciclista. O motorista do ônibus da linha 433 (Leblon x Vila Isabel) não parou depois do acidente.

Na quarta-feira, o empresário Alberto da Silveira Júnior, de 40 anos, foi atropelado por um carro, quando passava pela Avenida Radial Oeste, na zona norte. O motorista também não parou para prestar socorro. Silveira sofreu ferimentos leves.

No dia 1.º de abril, a jornalista Gisela Matta, produtora do programa "Amor e sexo", da TV Globo, morreu depois de ter sido atropelada enquanto andava de bicicleta, no Leblon, zona sul da cidade.