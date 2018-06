Ciclista é esfaqueado durante assalto na zona sul do Rio

Um ciclista foi esfaqueado durante um assalto à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, por volta das 19 horas desta terça-feira, 19. Ele foi encontrado em uma área conhecida como Curva do Calombo, perto do centro náutico do Botafogo, por pedestres que o socorreram e acionaram os bombeiros. O homem, que aparenta ter entre 50 e 60 anos, estava inconsciente e, sangrando, se mantinha apoiado no tronco de uma árvore. Sua bicicleta e seus documentos foram levados. Ele permanecia com capacete e trajes de ciclista.

Encaminhado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul), o homem não havia sido identificado até as 22h45 desta terça. Seu estado de saúde não havia sido divulgado pela unidade de atendimento. Segundo a Polícia Civil, ele recebeu três facadas no abdome

A 15ª DP (Gávea), responsável por investigar o caso, vai pesquisar imagens de câmeras de prédios da vizinhança para tentar identificar os autores do roubo. Até a noite desta quarta não havia surgido nenhuma testemunha do assalto.