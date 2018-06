Ciclista impede ladrões de roubarem parte de dinheiro de caixa no MT

SÃO PAULO - Oito homens fizeram um guarda refém e assaltaram um caixa eletrônico em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, na madrugada desta terça-feira, 19. O roubo ocorreu por volta de 1h50, segundo a Polícia Militar (PM) da cidade.

O caixa eletrônico do Banco do Brasil foi cortado com um maçarico, acompanhado de um botijão de gás. No entanto, no momento do roubo um morador de Nova Canaã passava de bicicleta pelo local e acabou sendo derrubado e ameaçados pelos bandidos.

O senhor da bicicleta começou a gritar, os homens se assustaram e acabaram indo embora deixando parte do dinheiro para trás. O banco não divulgou a quantia roubada, mas segundo informações da Polícia não havia mais do que R$ 60 mil no caixa.

Os oito homens estavam em dois veículos: um Gol Branco e um Idea cor de chumbo. Quando os assaltantes renderam o vigia do posto de gasolina e o fizeram de refém, cortaram a ligação telefônica do posto e acabaram cortando a ligação do Quartel da PM. Com o telefone cortado, a PM não foi acionada com o alarme do banco.

O banco ainda irá fazer uma perícia no local do furto. A polícia de Nova Canaã irá investigar o crime.