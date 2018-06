Ciclista morre ao ser atropelado por táxi roubado na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Um ciclista acabou morrendo atropelado por um assaltante que fugia de policias na região do Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 17. A vítima foi atropelada na ciclovia quando foi atingida pelo táxi roubado.

Segundo a titular da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), Daniela Terra, o taxista pegou um passageiro na Praça da Bandeira, que pediu para ir até à Urca. Ao chegar ao bairro, foi avisado do assalto. O bandido, então, colocou um estilete no pescoço do motorista e usou também uma arma de brinquedo. O criminoso pediu para que ele deixasse o carro. Ao sair do automóvel, a vítima viu uma viatura da PM e avisou do roubo.

Os policiais iniciaram uma perseguição e atiraram contra o táxi. Em frente ao 1º Grupamento Marítimo (GMar), o bandido perdeu o controle do veículo e atropelou um ciclista, que estava na ciclovia. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da ambulância. Com o acidente, o veículo roubado capotou e o suspeito também se feriu. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O assaltante registra cinco passagens pela polícia, incluindo roubo, furto e homicídio.