Ciclistas pedem mais tempo de ciclofaixa No terceiro domingo da ciclofaixa, que interliga os parques do Ibirapuera, do Povo e das Bicicletas, ciclistas pediram extensão do funcionamento, hoje entre 7h e 12h. O retorno, após reabertura para carros, é conturbado. Na saída dos parques, às 12h, ciclistas esperavam para atravessar as vias - a maioria, insegura para voltar, sem proteção da faixa exclusiva.