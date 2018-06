Ciclistas são impedidos de descer para o litoral Cerca de 400 ciclistas foram impedidos pela Polícia Militar Rodoviária de descer a pista sul, sentido litoral, da Rodovia Anchieta-Imigrantes, na manhã de ontem. O grupo, que saiu de São Paulo e combinou o encontro pela internet, foi abordado pelos policiais na altura do km 35 e retido no km 28 porque não tinha autorização do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) para fazer a viagem.