Ciclone atuante no Sul perde força, mas ainda traz chuvas

O ciclone extratropical atuante no Sul do país se afasta para o oceano Atlântico nesta quinta, 14, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O fenômeno ainda traz pancadas de chuva com possibilidade de temporais isolados na região, especialmente no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, as chuvas serão isoladas com trovoadas, e no sudoeste do Estado o céu estará nublado a partir da tarde. As temperaturas estarão em declínio.

As áreas de instabilidade continuarão atuando nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No litoral do Nordeste a chegada constante de umidade do oceano causa pancadas de chuva ao longo do dia.

Em São Paulo e no Mato Grosso do Sul as pancadas de chuva poderão vir acompanhadas de rajadas de vento à tarde. Nas outras áreas do Sudeste o sol aparecerá com poucas nuvens.