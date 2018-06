Ciclone destelha casas e deixa milhares sem luz A queda de árvores e postes, provocada por rajadas de vento de até 104 quilômetros por hora, deixou milhares de pessoas sem energia em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Ao meio-dia, pelo menos 70 mil casas seguiam sem luz. Em Caxias do Sul e São Borja houve várias casas destelhadas. Os ventos foram causados por um ciclone extratropical.