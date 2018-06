Ciclone e massa de ar polar provocam ventos Um pequeno ciclone extratropical formado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul continua a provocar rajadas de vento hoje, segundo a Climatempo. O ciclone, que se movimenta no mar, deve se afastar da costa brasileira, mas pode provocar ventos moderados a fortes, além dos 80 km/h. As rajadas poderão ser sentidas em mar aberto, entre Santa Catarina e o sul do Rio. Além disso, uma massa de ar polar avança sobre o litoral da Argentina provocando ventos intensos na costa sul-sudeste do Brasil nas próximas 48 horas. Os ventos serão persistentes e o mar ficará agitado.