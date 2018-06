Ciclone extratropical chega ao Sudeste nesta sexta-feira

Segundo informações da Climatempo Meteorologia, um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, associado a uma frente fria, avança pelo Sul do Brasil e, nesta sexta-feira, 6, provoca ventos fortes e grandes ondas pela costa sul e sudeste nas próximas 48 horas. Segundo a Climatempo, as ondas podem chegar a 2 metros em praias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o fim de semana terá ondas que podem chegar a 1 metro e meio.

A agência informa que a frente fria que chega ao litoral paulista nesta sexta-feira vai aumentar as condições de pancadas de chuva na capital a partir da tarde. "Pode até chover forte em algumas áreas do Estado, inclusive na Grande São Paulo, mas a temperatura continua alta como nos últimos dias", avisa a meteorologista Josélia Pegorim. No fim de semana, a frente fria passa pelo litoral do Rio de Janeiro, afastando-se para o alto-mar. "Mas a sensação de calor será grande durante todo o fim de semana."