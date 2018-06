Ciclone extratropical derruba postes no RS

O forte vento provocado pelo ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul deixou mais de cinco mil residências sem luz em Porto Alegre, desde a noite deste sábado, 06. Segundo a Defesa Civil da cidade, os ventos chegaram a 81 km/h, por volta das 22 horas. Os problemas se concentraram na zona sul da cidade, principalmente no bairro Belém Novo, e no bairro Moinhos de Vento devido ao impacto da ventania na rede de distribuição de energia. Cinco postes caíram e alguns estariam pendendo. Duas casas foram atingidas por árvores e as famílias foram obrigadas a saírem das residências e transferidas para um abrigo da prefeitura. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil.