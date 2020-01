Ciclone pode atingir costa brasileira; saiba como são batizados esses fenômenos

Kurumí - ou “menino”, em tupi-guarani. Esse será o nome do ciclone, identificado pela Marinha do Brasil na costa da Região Sudeste, se ele evoluir para tempestade subtropical. Desde a notificação dessa possibilidade, uma pergunta tem sido recorrente: por que Kurumí?

Para ser oficialmente batizado de Kurumí os ventos devem atingir 63 km/h ou mais. Na última quinta-feira, 23, a intensidade era de 55 km/h. Em nota, a Marinha afirmou que o centro do ciclone está localizado a 250 quilômetros a sudeste de Macaé, no Rio, em área oceânica. Ainda considerado “depressão subtropical”, estágio anterior à tempestade, o sistema deve provocar impactos em alto-mar na costa entre São Paulo e Santa Catarina e também do Rio à Bahia.

Do Rio à Bahia, a tempestade pode provocar agitação marítima e ondas entre 3 e 5 metros de altura no oceano - mas que não devem chegar às praias, segundo meteorologistas. Já de São Paulo a Santa Catarina, a previsão é de ondas de 3 a 3,5 metros.

Sistemas meteorológicos especiais, como furacões, tufões ou os ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais costumam ser “batizados” pelos centros de monitoramento meteorológicos internacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, é Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) que dá nome aos furacões.

No Brasil, quem batiza os sistemas meteorológicos é a Marinha. Os nomes são geralmente de inspiração indígena, em tupi-guarani.

Esses fenômenos são batizados para facilitar os alertas e avisos – além de agilizar protocolos de evacuação. O “batismo” é considerado fundamental para evitar confusões e garantir a clareza dos comunicados. Nomes de furacões que causaram grandes tragédias são retirados e não voltam a ser usados, para que não haja confusão. Via de regra, de acordo com regras da Organização Meteorológica Mundial (OMM), as listas com possíveis denominações desses fenômenos alternam nomes masculinos e femininos em ordem alfabética.

Em 2018, a Marinha atualizou a lista de nomes para possíveis ciclones que se formados na costa brasileira. Confira a lista completa com a época e local de formação dos sistemas nomeados até agora:

1 - Arani (tempo furioso) - março 2011 - RJ-ES

2 - Bapo (chocalho) - fevereiro 2015 - SP

3 - Cari (homem branco) - março 2015 - SC

4 - Deni (tribo indígena) - novembro 2016 - RJ

5 - Eçaí (olho pequeno) - dezembro 2016 - SC

6 - Guará (lobo do cerrado) - dezembro 2017 - ES-BA

7 - Iba (ruim) - março 2019 - BA

8 - Jaguar (lobo) - maio 2019 - RJ

9 - Kurumí (menino)

10 - Mani (deusa indígena)

11 - Oquira (broto de folhagem)

12 - Potira (flor)

13 - Raoni (grande guerreiro)

14 - Ubá (canoa indígena)

15 - Yakecan (o som do céu)