Cid e Ciro Gomes continuam com Tasso

Mesmo que feche uma chapa com dois candidatos ao Senado - o peemedebista Eunício Oliveira e o petista José Pimentel -, o governador Cid Gomes (PSB) não vai abandonar o amigo Tasso Jereissati. A parceria de longa data da família Gomes com o senador do PSDB, que tenta a reeleição, abrirá caminho para que aliados do governador façam campanha para Tasso. Segundo um dirigente socialista, Cid e o irmão Ciro querem eleger Tasso e Eunício, "nesta ordem".