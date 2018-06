Cid Gomes é reeleito governador; Tasso perde vaga no Senado O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), foi reeleito ontem, com mais de 61% dos votos válidos. De quebra, ele também elegeu os dois senadores aliados: Eunício Oliveira (PMDB), com cerca 36% dos votos, e José Pimentel (PT), com 32%. Ambos desbancaram o senador Tasso Jereissati (PSDB), que estava em terceiro com apenas 23% dos votos. Foi a primeira derrota de Tasso nas urnas desde que entrou para a política, em 1986.